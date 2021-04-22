Несмотря на проливной дождь в Тамбове прошел субботник на р. Студенец 0 Сегодня в городе Тамбове, несмотря на пасмурную погоду и временами проливной дождь, прошел традиционный субботник на р. Студенец.

Замначальника исправительной колонии наживался на труде заключенных 0 Суд вынес приговор бывшему заместителю начальника моршанского исправительного учреждения, которого признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и оштрафовали на 25 тыс. рублей.

Тамбовчан ждет холодная погода 0 На следующей неделе жителей Тамбовской области ждет прохладная погода - по ночам столбик термометра может опускаться до 0 градусов тепла.

АО «ТКС» не успело в срок восстановить благоустройство по ул. Гастелло 0 АО «ТКС» продолжает восстанавливать благоустройство по ул. Гастелло в городе Тамбове после реконструкции участка канализационного коллектора. Работы должны были завершить еще несколько месяцев назад, потом городские власти продлили срок до 15 апреля и снова водоканал не смог их закончить.

В Тамбове пройдет акция: «Городскую власть к ответу» 0 На 28 апреля на 18.30 в городе Тамбове в сквере «Театральный» (напротив «Московского детского мира») запланирована акция в формате встречи с депутатами от КПРФ под девизом: «Городскую власть к ответу».

Станцию Рада присоединят к Тамбовскому району 0 На уровне законодательного собрания ускорят работу по восстановлению границ станции Рада, которая в настоящее время относится к Рассказовскому району, хотя фактически располагается на территории Тамбовского района, в двух километрах от пос. Новая Ляда.

Подростки надругались над флагом страны 0 Сотрудники полиции выяснили, кто осквернил государственный флаг страны на набережной в городе Тамбове.

В деревне Красненькая построят школу за 1,7 млрд рублей 0 В деревне Красненькая Тамбовского района на 2 425 учеников планируют построить школу за 1,7 млрд рублей.

Кандидатов на должность главы города снова держат в тайне 0 До настоящего момента конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы города Тамбова не раскрыла список претендентов на высшую должность в муниципальном образовании. Прием документов закончился 20 апреля, конкурс назначен на 27 апреля 2021 года.

В Тамбове без происшествий прошла акция в поддержку Алексея Навального 0 Вчера в Тамбове без происшествий прошла несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Участники прошлись от памятника Зои Космодемьянской до дворца спорта «Кристалл».

АО «ТКС» снова оказалось в поле зрения прокуратуры 0 Органами прокуратуры проведена проверка соблюдения требований законодательства в части обеспечения безопасности дорожного движения после проведенных АО «ТКС» работ по ремонту коллектора по ул. Гастелло.

На фестивале «Чернозём» покажут панк-оперу по мотивам легендарного альбома Сектора Газа 0 В панк-опере примут участие дочь Юрия Хоя — Ирина Клинских, музыканты «Сектора Газа», участники групп «Сектор Газовой Атаки» и «Черный Вторник». Показ оперы пройдёт в третий день фестиваля — 15 августа. Возрастное ограничение 12+

В Тамбове пройдет всероссийская акция «Корзина доброты» 0 В период с 22 и 23 апреля с 16 до 20 часов и 24 апреля с 12 до 18 часов в ряде торговых точек города Тамбова, в том числе по ул. Советская, д. 81А, ул. Советская, д. 123 пройдет акция «Корзина доброты».

На ул. Агапкина планируют снести торговый киоск 0 Администрация города Тамбова устанавливает собственника нестационарного торгового павильона в районе улицы Агапкина, 11 «А».

Экотехнопарк «Центральный» - приоритетный проект Тамбовской области 0 На заседании межведомственного совета по инвестиционной политике при администрации Тамбовской области было принято решение признать проект строительства экотехнопарка «Центральный» приоритетным проектом региона.

Тамбовские предприниматели заявляют, что находятся на грани банкротства 0 Тамбовские предприниматели обратились с открытым заявлением к губернатору Александру Никитину по вопросу частичного снятия коронавирусных ограничений. По словам владельцев ночных заведений и учреждений общественного питания, они несут постоянные убытки из-за того, что работают только до 1:00 и без

Тамбовская область оказалась во власти штормового ветра 0 МЧС предупреждает, что сегодня в Тамбовской области ожидается усиление ветра, порывы восточного ветра будут достигать 18-23 метров в секунду.

В Тамбове ямочный ремонт дорог выполнен на 15% 0 Сегодня в администрации Тамбовской области на оперативном совещании у губернатора обсуждался вопрос по наращиванию темпов работ по устранению дефектов на автомобильных дорогах общего пользования.

В аэропорту «Тамбов» выявили женщину с наркотиками 0 На днях в аэропорту «Тамбов» сотрудники правоохранительных органов выявили женщину с наркотиками – марихуаной. После чего она была доставлена в отдел полиции.