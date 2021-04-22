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Несмотря на проливной дождь в Тамбове прошел субботник на р. Студенец
Сегодня в городе Тамбове, несмотря на пасмурную погоду и временами проливной дождь, прошел традиционный субботник на р. Студенец. «Как же достучаться до людей, что надо беречь природу. А прежде всего, надо научиться уважать себя и окружающих. Тогда и мусор будет стыдно бросить. В конце субботника все вместе поли вкусный травяной чай из самовара и беседовали. Особая благодарность всем участникам субботника. Вы делом показали любовь к родному городу»
, - поделились своими впечатлениями организаторы акции.
Помощь в организации мероприятия оказало АО «ТСК» - предоставив бункеры для мусора, а также администрация города Тамбова.
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Сегодня в городе Тамбове, несмотря на пасмурную погоду и временами проливной дождь, прошел традиционный субботник на р. Студенец.
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