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Суд рассмотрит дело об изнасиловании малолетней
Сегодня, 09:23
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Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя Инжавинского района, которого обвиняют в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование, то есть половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).
Дело будет рассматривать Инжавинский районный суд Тамбовской области.
Фото: Depositphotos.com
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