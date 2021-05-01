В Тамбовской области прививку сделали более 100 тысяч человек 0 По состоянию на 2 мая 2021 года в Тамбовской области прививку от новой коронавирусной инфекции сделали более 100 тысяч человек.

ФК «Тамбов» проиграл очередной матч 0 Вчера во время выездного матча на стадионе «Ростов Арена» наш футбольный клуб потерпел поражение в игре с «Ростовом».

Александр Коробко занял пост вице-губернатора 0 У Александра Никитина появился новый исполняющий обязанности заместителя главы администрации Александр Коробко, который приехал из Брянской области, - сообщает портал «Брянские новости». По словам Александра Коробко, Тамбов замечательный город.

В Тамбовской области ожидается крепкий ветер 0 По информации синоптиков - Тамбовского ЦГМС - филиала ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» сегодня на территории Тамбовской области ожидается крепкий ветер - местами порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

В Тамбовской области продолжается процесс исчезновения сёл и деревень 0 На днях в городе Тамбове прошла конференция на тему: «Сохранение исторической памяти об исчезнувших сельских поселениях Тамбовской области».

В Тамбовской области снова зафиксирована вспышка чумы свиней 0 С 30 апреля на территории Никифоровского района введён карантин по африканской чуме свиней. Очаг заболевания располагается в райцентре на откормочной площадке ООО «Центральное».

В Тамбове прошла первомайская акция 0 Сегодня представители КПРФ встретили День международной солидарности трудящихся автопробегом и возложением цветов к памятнику В.И. Ленину в городе Тамбове.

В Тамбовской области завершён период самоизоляции 0 В Тамбовской области завершён период самоизоляции для лиц старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями, а также беременных женщин.

СМИ: бывший замгубернатора Брянской области будет работать в Тамбове 0 Брянские СМИ сообщают, что бывший заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко приехал в город Тамбов, чтобы занять аналогичную должность в администрации Тамбовской области.

Замглавы администрации города Мичуринска пойдет под суд 0 В ближайшее время в суд поступит уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Мичуринска, которую обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 и ч.1 ст.286 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества в особо крупном размере и превышение

Арбитражный суд начал процедуру банкротства «Первомайскхиммаш» 0 Арбитражный суд Тамбовской области принял решение о введении процедуры наблюдения (банкротства) в отношении предприятия ООО «Первомайскхиммаш».

В Тамбовской области усилят контроль за соблюдением масочного режима 0 В период майских выходных в Тамбовской области усилят контроль за соблюдением масочного режима.

Артем Александров: «Нам не по пути с «Родиной» и «Единой Россией» 0 Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артем Александров отказался от предложения Максима Косенкова переходить на должность заместителя главы администрации Тамбова. Пост вице-мэра был предложен Александрову в ходе последнего заседания гордумы.

Суд рассмотрит дело об изнасиловании малолетней 0 Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя Инжавинского района, которого обвиняют в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование, то есть половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не

В Тамбове стартует подготовка к отопительному сезону 0 В Тамбове стартует подготовка к отопительному сезону, из-за этого горожан ждет отключение горячего водоснабжения.

Оценены шансы «Тамбова» набрать очки на финише сезона РПЛ 0 Футбольный клуб «Тамбов» готовится к трем заключительным матчам в сезоне Российской Премьер-лиги.

В Моршанске прошёл турнир посвящённый подвигу Героя Советского Союза 0 24 апреля 2021 г. в Моршанском спортивном комплексе «Дельфин» прошёл турнир по волейболу, посвящённый 36-летию подвига командира группы 1-й роты 334-го отдельного отряда специального назначения Кузнецова Николая Анатольевича.

Из окна квартиры в поселке Строитель выпал мальчик 0 В Тамбовском районе в пос. Строитель произошло ЧП - из окна квартиры на 4 этаже пятиэтажного дома выпал 5-летний мальчик. К счастью ребенок жив, доставлен в больницу для лечения.

Конкурс на главу Тамбова признан несостоявшимся 0 Сегодня конкурс на главу города Тамбова признан несостоявшимся из-за выбытия всех кандидатов.