|
В Тамбовской области продолжается снижение доходов населения
Вчера, 15:01
Комментариев: 0
Версия для печати
По последним данным Тамбовстата среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций Тамбовской области составила 29 084 рубля. По сравнению с прошлым годом, с учетом роста потребительских цен, реальные доходы населения продолжают снижаться.
Среднемесячная заработная плата работников образования составила 25425,9 рублей, в области здравоохранения и предоставления социальных услуг – 27536,1 рублей и была ниже, чем в среднем по области, соответственно, на 12,6% и на 5,3%.
«По доходам населения Тамбовская область на последних местах, - отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров. - Да и не все получают заработную плату в таких размерах, многие гнут спину за 16-20 тыс. руб. в месяц. Достаточно съездить в любое село или деревню Тамбовской области, чтобы погрузиться в настоящую жизнь, где часто царит безысходность, где нет возможностей себя реализовать».
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.