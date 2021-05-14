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Ряд школ Тамбова эвакуировали из-за сообщений о минировании
Вчера, 09:24
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По городу Тамбова вновь прокатилась волна сообщений о минировании образовательных учреждений. В частности, сообщение в обед пришло на адрес электронной почты МАОУ СОШ №11 по ул. Полынковская, д. 47. Спустя несколько минут, подобную рассылку получили школы №4, 5, 13, 24, 30, 33.
После рассылок из школ были эвакуированы дети и персонал. Правоохранительные органы не обнаружили взрывных устройств.
Фото: Pixabay
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