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Имущество авторемонтного завода «Моршанский» пустят с торгов
Сегодня, 08:49
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Объявлен аукцион на продажу имущества авторемонтного завода «Моршанский», который находится в стадии банкротства. На аукцион выставлены административное здание, здания цеха ремонта двигателей и электроцеха, станция технического обслуживания, общая стоимость имущественного комплекса почти 3 млн рублей.
ОАО «Авторемонтный завод «Моршанский» зарегистрировано в Тамбовской области в 1992 году. Основной вид деятельности — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Учредителем выступает Комитет по управлению имуществом Тамбовской области.
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