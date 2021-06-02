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С начала года в области погибли 30 человек и 426 получили ранения
В администрации Тамбовской области прошло совещание по вопросам организации безопасности дорожного движения. С начала года в Тамбовской области в 342 ДТП погибли 30 человек и 426 получили ранения.
Немалое количество ДТП зафиксировано в так называемых очагах дорожно-транспортных происшествий, за прошлый год их было выявлено 18. В соответствии с законом о безопасности дорожного движения предложения Управления Госавтоинспекции внесены, разработаны мероприятия по ликвидации этих очагов.
Фото: iStock
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