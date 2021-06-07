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Жители Тамбова о транспортных проблемах: «Выехать из дома невозможно»
Вчера, 16:51
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Жители города Тамбова написали сообщение на сайте главы администрации области «Прямая линия. Александр Никитин». В нем они попросили нанести новую разметку на дорогу, поскольку двойная сплошная на улице Чичерина создает проблемы.
«В последний раз от угла ул. Рылеева до следующего перекрестка сделана двойная сплошная. Выехать из дома с утра не возможно, развернуться на ближайшем перекрестке тоже невозможно», - пишут горожане.
По информации администрации города изменение организации дорожного движения по ул. Чичерина, районе домов №№ 22, 24, 30, путем применения дорожной разметки 1.11 «Сплошная и прерывистая линия», обеспечивающей выполнение маневров поворота/разворота, может быть выполнено после согласования комплексной схемы организации дорожного движения с УГИБДД УМВД России по Тамбовской области.
Фото: pixabay.com
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