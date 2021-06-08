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В ближайшие часы в Тамбовской области ожидаются грозы
Сегодня, 10:27
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МЧС снова предупреждает, что в ближайшее время в Тамбовской области ожидаются грозы. Жителям рекомендовано закрыть окна, не допускать сквозняков. Также нельзя говорить по телефону, следует отключить электроприборы.
Во время грозы основную опасность представляет удар молнии. Кроме обычной линейной (или зигзагообразной) молнии, иногда наблюдается шаровая молния - светящийся шар, плавающий в воздухе над поверхностью земли и взрывающийся при столкновении с любым твердым предметом.
Фото: Ольга Смыкова
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