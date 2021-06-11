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В Тамбовской области обнаружили артефакты бронзового века
11 июня 2021
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В Тамбовском областном краеведческом музее рассказали о результатах раскопок в Никифоровском районе. Археологи нашли находки скифской эпохи, предметы периода древнерусских княжеств, а также некоторые артефакты бронзового века.
Раскопки производились на объектах «Поселение-2» и «Поселение-3» у деревни Орлова, где располагался древний поселок скотоводов. По мнению экспертов, выявленные находки для Тамбовской области являются беспрецедентными.
фото Иван Шарапов
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