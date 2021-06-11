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День города будут праздновать три дня
11 июня 2021
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Опубликована афиша праздничных мероприятий приуроченных ко Дню России и Дню города. Мероприятия пройдут 11, 12 и 13 июня в различных уголках города. В частности сегодня в 19.00 на площади «Музыки» состоится Гала-концерт участников девятого Международного фестиваля духовых оркестров имени В.И. Агапкина и И.А. Шатрова.
Завтра праздничный концерт на площади В.И. Ленина, начало в 19.00.
В течение 13 июня выездные праздничные концертные программы, посвященные 385-летию города Тамбова.
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