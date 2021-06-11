В честь Дня города в Тамбове выступили Слава и Стас Михайлов 0 В Тамбове прошли масштабные праздничные мероприятия, посвященные дню города. На главном концерте выступили столичные звезды: Слава, Стас Михайлов, Dino MS 47. По словам главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, выступление столичных звезд — это совместный с руководством города

Чиновники Ржаксинского района расписались в собственном бессилии 0 Поступил ответ из администрации Ржаксинского района на обращение жителей деревни Траковка на отсутствие достойных условий для жизни — в деревне нет ФАПа, магазина, а почтовое отделение закрывают в ближайшее время.

Сеть магазинов «Экoном» /«Огoнёк» - закрывается 0 С 1 июля закрывается местная сеть супермаркетов «Экoном» / «Огoнёк», которые начали свою работу в Тамбовской области в 2003 году.

В день города Тамбова выступят российские звезда 0 На главном концерте посвященным Дню города Тамбова, который состоится сегодня в 19.00 часов на площади В.И. Ленина выступят российские исполнители певица Ханна и Jony.

В Тамбове отправили в отставку замглавы администрации по ЖКХ 0 От занимаемой должности освобожден заместитель главы администрации города Тамбова Владимир Сыщиков, который курировал сферу ЖКХ.

A1Capitals - фундаментальные факторы для технического трейдера 0 Есть два важных способа торговли или анализа финансовых рынков — фундаментальный анализ и технический анализ. Оба они значительно дополняют друг друга. Часто бывает, что идеальный технический прогноз является ошибочным из-за серьезных экономических или политических событий.

День города будут праздновать три дня 0 Опубликована афиша праздничных мероприятий приуроченных ко Дню России и Дню города.

ДТП с участие 9 автомобилей произошло из-за инсульта у водителя 0 Вчера на ул. Гастелло в городе Тамбове произошло ДТП – водитель автобуса протаранил девять припаркованных автомобилей.

В Тамбовской области обнаружили артефакты бронзового века 0 В Тамбовском областном краеведческом музее рассказали о результатах раскопок в Никифоровском районе.

В Тамбове закрывается ключевой ночной клуб 0 Ключевой ночной клуб города Тамбова «Атриум» не выдержал пандемии коронакризиса и в ближайшее время закрывается.

В ближайшие часы в Тамбовской области ожидаются грозы 0 МЧС снова предупреждает, что в ближайшее время в Тамбовской области ожидаются грозы. Жителям рекомендовано закрыть окна, не допускать сквозняков. Также нельзя говорить по телефону, следует отключить электроприборы.

КПК «Золотая Русь» признали банкротом 0 Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом кредитный потребительский кооператив «Золотая Русь».

Вместо спортивного объекта в Тамбове хотят возвести многоэтажку 0 Негативным образом разворачиваются события вокруг застройки территории «Олимпийского» бассейна в районе пересечения улиц Агапкина и Глазкова. Вместо строительства самого большого плавательного бассейна в Тамбове на участке возвели мини-бассейн, под этим предлогом выкупили земельный участок площадью

Жители мкр. Слобода добиваются строительства дороги 0 Вчера в мкр. Слобода Тамбовского района прошло рабочее совещание с участием руководства области и муниципалитета по вопросу строительства дороги по ул. Радищева.

В Тамбове открыли МФЦ в сфере ЖКХ 0 В здании крытого рынка в Тамбове был открыт центр обслуживания клиентов АО «ТСК» и АО «ТОСК», своего рода МФЦ в сфере ЖКХ.

«Единая Россия» определилась с делегатами на съезд 0 8 июня, в Тамбове состоялся первый этап 33-й Конференции Тамбовского регионального отделения «Единой России». На конференции были выбраны делегаты на съезд, ими стали победители предварительного голосования

Жители Тамбова о транспортных проблемах: «Выехать из дома невозможно» 0 Жители города Тамбова написали сообщение на сайте главы администрации области «Прямая линия. Александр Никитин». В нем они попросили нанести новую разметку на дорогу, поскольку двойная сплошная на улице Чичерина создает проблемы.

В деятельности АО «ТКС» прокуратура выявила очередные нарушения 0 В ходе прокурорской проверки прокуратурой установлено, что АО «ТКС» осуществляет поставку воды населению и организациям в городе Тамбове, в том числе с использованием артезианской скважины № 40а.

В Тамбове складывается сложная ситуация в сфере общественных перевозок 0 Жители города Тамбова продолжают жаловаться на работу общественного транспорта. В частности после 20:30 с района «Динамо» в район «Лётка» не ходят автобусы, рейсы отменены.

Врача будут судить за смерть новорожденного 0 Органами прокуратуры утверждено обвинительное заключение по обвинению врача «Кирсановской ЦРБ» в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).