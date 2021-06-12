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В день города Тамбова выступят российские звезда
12 июня 2021
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На главном концерте посвященным Дню города Тамбова, который состоится сегодня в 19.00 часов на площади В.И. Ленина выступят российские исполнители певица Ханна и Jony.
Певица Хана наиболее известна по таким песням, как «Омар Хайям», «Поговори со мной», «Музыка звучит».
Jony (Джахид Афраил оглы Гусейнли) - российский певец и автор песен азербайджанского происхождения.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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