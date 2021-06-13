Тамбовчан ждет значительный рост тарифов на ЖКХ Комментариев: 0



Тарифы для горожан на водоснабжение (с 23,34 рублей вырастит до 26,86 за куб.м) - рост на 15% с 1 июля, водоотведение также вырастет на 15% (с 21,74 до 25,01 рублей за куб.м). Отметим, что рост платы за ресурс на этом не остановится. Благодаря решению депутатов Тамбовской городской Думы в течение нескольких лет горожан ожидает совокупный рост тарифов на 50%. «Против» проголосовала лишь фракция КПРФ.



«Учитывая падающие доходы, доля оплаты за услуги ЖКХ в них растет, такой подход считаю неприемлемым. В среднем, траты семьи каждый месяц на ЖКХ составляют около 5 тыс. рублей. Главная задача системы жизнеобеспечения — не извлечение прибыли, а повышение качества условий проживания, надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания», - убежден председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артём Александров, который выступил против повышения тарифов.



Электроэнергия (для домов с газом) вырастет на 3,6% - с 4,15 до до 4,3 рубля за кВт*ч, для домов с электроплитами вырастет на 3,5% - за 1кВт*ч тамбовчане заплатят 3,22 рубля. Вырастут тарифы и на отопление, вывоз мусора и так далее.



Фото: Амур.инфо С 1 июля в городе Тамбове значительно вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги, общий размер составит 6,3%, но по отдельным коммунальным услугам рост превысит 10%.Тарифы для горожан на водоснабжение (с 23,34 рублей вырастит до 26,86 за куб.м) - рост на 15% с 1 июля, водоотведение также вырастет на 15% (с 21,74 до 25,01 рублей за куб.м). Отметим, что рост платы за ресурс на этом не остановится. Благодаря решению депутатов Тамбовской городской Думы в течение нескольких лет горожан ожидает совокупный рост тарифов на 50%. «Против» проголосовала лишь фракция КПРФ.- убежден председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артём Александров, который выступил против повышения тарифов.Электроэнергия (для домов с газом) вырастет на 3,6% - с 4,15 до до 4,3 рубля за кВт*ч, для домов с электроплитами вырастет на 3,5% - за 1кВт*ч тамбовчане заплатят 3,22 рубля. Вырастут тарифы и на отопление, вывоз мусора и так далее.Фото: Амур.инфо



