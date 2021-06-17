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12,5 лет тюрьмы за сексуальные надругательства над ребенком

Сегодня, 14:51
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12,5 лет тюрьмы за сексуальные надругательства над ребенкомСуд вынес обвинительный приговор жителю Тамбовской области, которого признали виновным п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей).

Мужчина неоднократно совершал сексуальные надругательства над 8-летней падчерицей, когда супруга преступника отсутствовала дома. О преступлениях против ребенка стало известно после развода семейной пары.

Фото: Depositphotos.com
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12,5 лет тюрьмы за сексуальные надругательства над ребенком

Сегодня, 14:51
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Суд вынес обвинительный приговор жителю Тамбовской области, которого признали виновным п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей).

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