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Более 100 водителей автобусов оштрафовали за нарушение правил ПДД

Сегодня, 13:10
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Более 100 водителей автобусов оштрафовали за нарушение правил ПДДСотрудники ГИБДД активно проводят акцию «Автобус» направленную на соблюдение водителям пассажирского транспорта правил дорожного движения. Лишь по итогам первого дня рейда сотрудники осмотрели более 300 единиц подвижного состава, водители 111 автобусов привлечены к ответственности за нарушение ПДД.

Отдельный блок правонарушений связан с неисправной техникой, в ходе акции было выявлено 30 неисправных автобусов, пресечено 5 фактов управления автобусами без тахографов.
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