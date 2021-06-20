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Завтра ожидается пик жары
По информации синоптиков завтра в Тамбовской области ожидается пик жары. Температура воздуха достигнет 40 градусов тепла. На памяти сотрудников Гидрометеоцентра подобная жара была в 2010-м году.
При этом если температура воздуха на рабочем месте превышает допустимые величины, то продолжительность рабочего дня может быть уменьшена.
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