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В Тамбовской области усилится жара
МЧС предупреждает, что завтра в Тамбовской области усилится аномально жаркая погода. Столбики термометров могут достигнуть 33 градусов тепла.
Специалисты предупреждают, что не стоит употреблять алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма. Дома рекомендуется поддерживать прохладную температуру воздуха.
Фото: ru.freepik.com
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МЧС предупреждает, что завтра в Тамбовской области усилится аномально жаркая погода. Столбики термометров могут достигнуть 33 градусов тепла.
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