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В Тамбовской области ищут пропавшую школьницу
Вчера, 18:15
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8 июля в Тамбове пропала девушка Евгения Мурзина, в настоящее время следственные органы устанавливают обстоятельства безвестного исчезновения и местонахождение 15-летней девушки.
Приметы: рост 170-175 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-зелёные.
Всех, кто любо обладает информацией о месте возможного нахождения Евгении, просьба незамедлительно обратиться по телефону 8 915 670 86 14 (дежурный по управлению).
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