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Тамбовская область планирует принять почти тысячу переселенцев
В Рассказово был открыт Центр временного размещения для соотечественников, которые добровольно переселяются в нашу страну по государственной программе из разных стран, прежде всего из ближнего зарубежья.
Центр был открыт на базе семейного общежития на ул. Некрасова на месте не обустроенного холла. За время действия программы в Тамбовскую область приехало чуть более 20 тысяч человек. В текущем году поступило 856 заявлений от соотечественников, об этом шел разговор в ходе совещания в администрации муниципалитета.
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По данным Тамбовского Гидрометцентра в регионе прогнозируется гроза. МЧС предупреждает, соблюдайте правила безопасности во время грозы.
В Рассказово был открыт Центр временного размещения для соотечественников, которые добровольно переселяются в нашу страну по государственной программе из разных стран, прежде всего из ближнего зарубежья.
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