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В Тамбове ликвидируют последствия грозы
Ночью Тамбовскую область накрыл шквалистый ветер и гроза, что привело, к множественным обрывам линий электропередач и обрушению отдельных конструкций. В Единую городскую диспетчерскую службу в это время поступило семь сообщений о последствиях стихии. В отдельных дворах поваленные деревья повредили транспортные средства.
Поочерёдно прекращалось электроснабжение нескольких водозаборных узлов. Сейчас завершаются работы по ликвидации последствия грозы.
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