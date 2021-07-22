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Во многих бюджетных учреждениях Тамбова не установлены приборы учета
Сегодня, 15:22
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На последнем заседании комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы обсуждался вопрос энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетных учреждений города.
Выявлено, что в общеобразовательных учреждениях требуется дополнительно установить приборы учёта коммунальных услуг по теплоснабжению в количестве 8 штук и 10 штук по горячему водоснабжению. Серьезная проблема связана с уличным освещением, по многим приборам учета истек срок поверки.
Приблизительно на установку дополнительных приборов учета необходимо 2,5 млн. руб.
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