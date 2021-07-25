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Ливневку на севере Тамбова построили с нарушениями
Не прошло и восьми лет, как городские службы установили факт того, что система ливневой канализации в северной части города была построена с нарушениями. Как отмечают эксперты, которые проводили обследование, при строительстве ливневой канализации технически неправильно были расположены смотровые и дождеприемные колодцы, и были применены трубы малого диаметра, которые не позволяют вовремя отводить большое количество воды.
Напомним, что ливень 21 июля парализовал в городе Тамбове отдельные улицы. На севере областного центра в районе ТЦ «Карусель» автомобили едва ли смогли разъехаться на перекрестке — дорогу снова затопило.
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Не прошло и восьми лет, как городские службы установили факт того, что система ливневой канализации в северной части города была построена с нарушениями.
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