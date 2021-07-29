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В Тамбове планируют построить 16-этажное общежитие для студентов
В районе Дворца спорта «Антей» планируют построить 16-этажное общежитие для студентов, а также в этом квартале несколько многоэтажек. Общежитие хотят построить на расстоянии около 200 метров от корпуса ТГУ им. Г.Р. Державина на ул. Советской, 181Б.
Согласно проекту, общая площадь здания составит 12934 кв. метров, проживать в нём смогут порядка 400 студентов.
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