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В ряде городов области временно запретят продажу алкоголя
Сегодня, 10:46
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В Тамбовской области с 29 августа по 7 сентября в Тамбове, Мичуринске, Котовске, Моршанске, а также в Тамбовском, Староюрьевском, Моршанском, Сосновском, Никифоровском и Первомайском районах с 08 до 20 часов на отдельных территориях запретят продажу алкогольной продукции.
Запрет будет действовать на территориях, которые включены в список, например, в Тамбове по ул. Авиационная, 146, ул. Интернациональная, 65, Носовская, 7.
Ограничения связаны с проведением публичных мероприятий.
Фото – газета «Новость»
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