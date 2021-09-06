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Тамбовчане продолжают бить тревогу по факту наркоторговли в жилом доме
Вчера, 09:54
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Летом на жилом доме в центре Тамбова на ул. Базарная появились плакаты в виде обращений жильцов к полиции и городским властям с просьбами сделать их жизнь безопаснее и положить конец накроторговле в доме.
Несмотря на общественный резонанс, проблема не потеряла своей актуальности. Как рассказал изданию «ПРАВО68» местный жителей Олег Станиславович, жители жаловались во всевозможное инстанции: ФСБ, СК, ОВД, представителю президента и т.п., но действенных мер принято не было.
Изменился только способ продажи – по словам тамбовчан, сейчас процедура проходит более скрытно. Жильцы дома просят правоохранительные органы наконец-то положить конец противоправным действиям.
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