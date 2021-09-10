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В Тамбовской области будут повторно прививать через полгода
10 сентября 2021
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В администрации Тамбовской области принято решение прививать от коронавирусной инфекции лиц подлежащих обязательной вакцинации раз в полгода.
В список лиц входят: сотрудники общепита, торговли, здравоохранения, образования, транспорта, сотрудники МФЦ, ЖКХ, чиновники органов государственной власти и местного самоуправления.
Фото: РИА Новости
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