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Точная дата пуска теплоносителя в многоквартирные дома не принята
23 сентября 2021
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До настоящего момента дата пуска теплоносителя в многоквартирные дома города Тамбова не принята. Прежде всего, теплом будут обеспечивать социальные объекты. В администрации города отметили, что сегодня в Тамбове зарегистрировано более 3 тысяч многоквартирных домов. Практически 1700 из них получают теплоноситель от центральной системы отопления.
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