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В Тамбовской области создано около десяти новых спортивных федераций
Сегодня, 08:26
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За последние годы в Тамбовской области были созданы около десяти новых спортивных федераций, об этом речь шла на встрече руководителей управления по физической культуре и спорту с любительскими спортивными объединениями.
Сегодня в регионе активно развивается так называемый уличный спорт. Тамбовчане занимаются на открытых спортивных площадках, в скверах, парках, в лесных массивах. В последние годы стали популярны следующие виды спорта: скандинавская ходьба, воркаут, кроссфит, паркран, джампинг фитнес, триатлон, экстремальные виды спорта и другие.
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