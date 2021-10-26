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«Социальное казначейство» поможет тамбовчанам сэкономить время

26 октября 2021
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«Социальное казначейство» поможет тамбовчанам сэкономить времяВ России началась реализация проекта «Социальное казначейство». Он предусматривает новый подход к организации работы по назначению выплат. Над его реализацией трудятся сразу несколько ведомств: Минтруд, Минфин, Минцифры, Федеральная налоговая служба и Пенсионный фонд России.

Главное преимущество «социального казначейства» - в проактивном (беззаявительном) информировании о доступных мерах государственной поддержки и упрощенном порядке получения выплат.

Людям не надо будет собирать документы и справки. Достаточно заполнить заявление или вовсе обойтись без него. Оформить необходимые льготы и пособия можно будет в режиме «одного окна» на портале Госуслуг.

Цифровизация социальной сферы поможет без бюрократической волокиты определять, кто имеет право на выплаты, и адресно их направлять получателям. Например, как это было с единовременными выплатами пенсионерам и родителям школьников.

Предполагается, что постепенно все меры соцподдержки будут предоставляться "социальным казначейством". Процесс модернизации закончится на финише 2024 года. Переход на новый формат работы происходит поэтапно.

«Отказ от бумажных носителей облегчит процедуру получения льгот по факту наступления того или иного жизненного события, позволит исключить ошибки. Единая цифровая платформа рассматривается как механизм для систематизации мер социальной поддержки. Таким образом, мы работаем над улучшением доступности и качества государственных услуг в сфере социальной защиты. Эта задача поставлена президентом нашей страны В.В.Путиным», - рассказала заместитель начальника управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области Марина Макова.
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