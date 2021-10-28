В Тамбовской области на неделю приостановят деятельность спортзалов 0 Руководство области приняло решение об ужесточении антиковидных мер. С 30 октября и по 7 ноября приостанавливается деятельность кинотеатров, организаций в области спорта, отдыха и развлечений, домов творчества, но театры продолжат работу.

АО «ТСК» стала лауреатом номинации «Лучшее предприятие отрасли 2021» 0 Центр аналитических исследований - многопрофильная организация, которая занимается широким спектром вопросов в области аналитики и ведения предпринимательской деятельности с целью развития малого и среднего бизнеса внесла АО «ТСК» в Рейтинг надежных партнеров 2021 года. Также организация стала

Депутатам указали на то, что можно говорить, а что нельзя 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы был ужесточен регламент представительного органа. Теперь в разделе «Разное» депутатам можно обсуждать только темы, относящиеся к полномочиям и деятельности органов местного самоуправления.

Казаки выйдут на охрану общественного порядка в Тамбове 0 Депутаты Тамбовской городской Думы одобрили привлечение казаков к охране общественного порядка в Тамбове. Также тамбовских казаков будут задействовать при охране муниципальной собственности, а также объектов культурного наследия.

Тамбовчан снова ожидает резкий рост тарифов 0 Сегодня на заседании Тамбовской городской Думы по предложению врип главы города Максима Косенкова депутаты должны были рассмотреть вопрос о повышении тарифов на коммунальные услуги выше допустимых федеральных норм.

«Социальное казначейство» поможет тамбовчанам сэкономить время 0 В России началась реализация проекта «Социальное казначейство». Он предусматривает новый подход к организации работы по назначению выплат. Над его реализацией трудятся сразу несколько ведомств: Минтруд, Минфин, Минцифры, Федеральная налоговая служба и Пенсионный фонд России.

Депутат-единоросс лишился «Майбаха» из-за многомиллионных долгов 0 По информации портала «Твердый знак» в Тамбове судебные приставы забрали за долги у депутата Тамбовской областной Думы от «Единой России» Владислава Юрьева один из его дорогостоящих автомобилей - Mercedes-Maybach.

Помогите бездомным животным сдав вторсырье 0 Продлена акция, направленная на поддержку проекта «Доброе сердце». До конца ноября любой желающий может сдать вторсырьё, а деньги за него отдать проекту «Доброе сердце». Акция организована региональным оператором по обороту ТКО – АО «ТСК» совместно с партнёром по сбору вторсырья «Экорус».

В Тамбовской области умерло более 2,5 тыс. человек с диагнозом COVID-19 0 Несмотря на вакцинацию ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в Тамбовской области остается крайне напряженной и пока ухудшается. Если в марте 2021 г. умерло 170 человек, то в июле уже 350 жителей Тамбовской области.

В Тамбовской области ожидается похолодание 0 На смену теплым денькам в Тамбовскую область придет дождь и похолодание. Холодный воздух из Арктики, смещаясь на юг, заполнит собой атмосферу над Европейской Россией. Уже завтра днем будет не более 3 градусов тепла, ветер северный.

В Тамбовском районе произошло смертельное ДТП 0 Вчера на автодороге «Селезни-Сосновка» в Тамбовском районе возле железнодорожного переезда произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель «Лады Калины», справился с управлением, вылетел на главную дорогу и врезался в столб.

В Тамбовской области до 30 октября не планируется введение локдауна 0 Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров заявил, что досрочное введение локдауна в регионе до 30 октября не планируется.

Инвестпрограмма по строительству скважин под угрозой срыва 0 Строительство новых скважин для ВЗУ № 6 в рамках реализации инвестиционной программы ООО «РКС-Тамбов» под угрозой срыва. Это следует из ответа общества в адрес Тамбовской городской Думы.

Сформированы комитеты в Тамбовской областной Думе 0 Сегодня на втором заседании Тамбовской областной Думы депутаты определились с руководящим составом и комитетами. Первыми заместителями председателя облдумы избраны: Александр Орионов, Александр Куприянов и Юрий Плужников.

Садоводы собирают урожай-2021 0 По оперативной информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, специализированными садоводческими хозяйствами собрано свыше 10 тысяч тонн яблок и 28 тонн ягод. Уборочные работы в садоводческих хозяйствах региона продолжаются.

В рамках уголовного дела о мошенничестве прошли обыски у вице-губернатора 0 Сегодня в рабочем кабинете и.о. заместителя главы администрации Тамбовской области Владимира Громова прошли обыски. Следственные действия проходили в рамках ранее возбужденного уголовного дела о мошенничестве.

Тамбов на гране транспортного коллапса 0 Закончилась отсрочка для владельцев общественного транспорта на прохождение технического смотра.

Ковид-центры области переполнены 0 Усугубляется ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В этой связи ковид-центр Котовска ежедневно принимают от ста пациентов и больше. Врачи вынуждены работать в две смены и на износ.

В Тамбове продолжают сносить самовольно установленные киоски 0 Продолжается работа по демонтажу самовольно установленных торговых киосков в городе Тамбове.

Жители 1-Полковой о стройке по соседству: «даже дом подпрыгивает» 0 Жильцы домов в районе улиц Подвойского и 1-й Полковой в Тамбове, выступают против строительства дороги рядом с их домами. К строящейся многоэтажке на ул. Подвойского, 6 проложили подъездную дорогу прям по зеленой зоне, в нескольких метрах от существующей застройки.