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В Тамбовской области на неделю приостановят деятельность спортзалов
Вчера, 09:45
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Руководство области приняло решение об ужесточении антиковидных мер. С 30 октября и по 7 ноября приостанавливается деятельность кинотеатров, организаций в области спорта, отдыха и развлечений, домов творчества, но театры продолжат работу.
Кроме того, на режим самоизоляции должны уходить лица старше 60 лет, ранее старше 65 лет.
Будет ограничена работа кафе.
Фото: Алексей Бучнев
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