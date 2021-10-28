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» » В Тамбовской области на неделю приостановят деятельность спортзалов

В Тамбовской области на неделю приостановят деятельность спортзалов

Вчера, 09:45
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В Тамбовской области на неделю приостановят деятельность спортзалов Руководство области приняло решение об ужесточении антиковидных мер. С 30 октября и по 7 ноября приостанавливается деятельность кинотеатров, организаций в области спорта, отдыха и развлечений, домов творчества, но театры продолжат работу.

Кроме того, на режим самоизоляции должны уходить лица старше 60 лет, ранее старше 65 лет.

Будет ограничена работа кафе.

Фото: Алексей Бучнев
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