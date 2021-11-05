Артем Александров: «При попустительстве чиновников раздербанен Пригородный лес» 0 В настоящее время готовится план работы контрольно-счетной палаты города Тамбова на 2022 год.

Завтра Тамбовская область возвращается к обычному режиму работы 0 В связи со стабильной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции с завтрашнего дня Тамбовская область возвращается к обычному режиму работы.

Ушел из жизни зампредседателя Тамбовской гордумы 0 Вчера ушел из жизни заместитель председателя Тамбовской городской Думы Владимир Гильбих, которому было 38 лет.

Тамбовчане требуют закрыть ритуальные магазины в жилых домах 0 Жители города Тамбова продолжают борьбу против незаконного размещения в жилых домах магазинов ритуальных услуг. Ситуация сложилась в домах по улице Чичканова и Б. Васильева.

Тамбовская область наращивает объемы производства пищевой продукции 0 По данным управления сельского хозяйства Тамбовской области, за январь-сентябрь 2021 года в регионе предприятиями пищевой промышленности отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг на сумму около 100,5 миллиарда рублей.

В Тамбове произошло ДТП с участием такси и скорой помощи 0 Вчера в Тамбове в районе стадиона «Спартак» произошло ДТП с участием такси и кареты «скорой помощи». Водитель такси двигался по улице Карла Маркса со стороны площади Ленина и столкнулся со скорой, которая ехала со стороны улицы Советской.

В Знаменском районе в пожаре погибло два человека 0 Вчера в районном центре Знаменского района в жилом доме произошел пожар, который унес жизни двух человек. Загорелся жилой дом по улице Юбилейной.

Тамбовчане требуют восстановить зеленую зону 0 Вместо защиты своих прав на коллективное обращение жители ул. 1-Полковая в Тамбове получили отписку по вопросу законности строительных работ по возведению многоквартирного дома.

Олег Иванов уйдет в отставку 0 Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров подписал распоряжение об отправке в отставку своего заместителя Олега Иванова, он будет освобождён от занимаемой должности 6 ноября.

В Тамбове проведут аварийный ремонт железнодорожного пути 0 В связи с необходимостью проведения аварийного ремонта железнодорожного пути по улице Авиационной в Тамбове в период с 8 по 28 ноября с 03.10 до 20.10. там будет перекрыто движение для иных транспортных средств.

Ремонт дороги по ул. Гастелло в поле зрения прокуратуры 0 Прокуратура взяла под контроль ремонт дороги по ул. Гастелло города Тамбова, где работы должен были быть выполнены до 1 октября 2021 года.

ООО «Объединённая управляющая компания» отказывается выполнять работы 0 В Тамбове по улице Тамара Дерунец складывается критическая ситуация с фасадом дома, который буквально разрушается.

Тамбовская область вошла в аномальную зону с надомным голосованием 0 Вчера состоялся Пленум Тамбовского областного отделения КПРФ, где коммунисты подвели окончательные итоги выборов.

В области приостановили работу салонов красоты и парикмахерских 0 Региональными властями введены новые коронавирусные ограничения. В частности, в так называемые ноябрьские каникулы в области приостановили работу салонов красоты и парикмахерских.

Долгострой на Киквидзе передали Фонду по защите прав дольщиков 0 Арбитражный суд Тамбовской области принял решение о передаче прав и обязательств застройщика дома по улице Киквидзе, 77Б, который обанкротился в Тамбове Фонду по защите прав участников долевого строительства. Теперь Фонд должен продолжить строительство проблемного объекта.

Депутат заявил о кризисе власти в Тамбове 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы народные избранники рассмотрели и утвердили отчёт о результатах деятельности главы и администрации Тамбова за 2020 год, с которым выступил временный руководитель Тамбова Максим Косенков.

В Тамбовской области на неделю приостановят деятельность спортзалов 0 Руководство области приняло решение об ужесточении антиковидных мер. С 30 октября и по 7 ноября приостанавливается деятельность кинотеатров, организаций в области спорта, отдыха и развлечений, домов творчества, но театры продолжат работу.

АО «ТСК» стала лауреатом номинации «Лучшее предприятие отрасли 2021» 0 Центр аналитических исследований - многопрофильная организация, которая занимается широким спектром вопросов в области аналитики и ведения предпринимательской деятельности с целью развития малого и среднего бизнеса внесла АО «ТСК» в Рейтинг надежных партнеров 2021 года. Также организация стала

Депутатам указали на то, что можно говорить, а что нельзя 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы был ужесточен регламент представительного органа. Теперь в разделе «Разное» депутатам можно обсуждать только темы, относящиеся к полномочиям и деятельности органов местного самоуправления.

Казаки выйдут на охрану общественного порядка в Тамбове 0 Депутаты Тамбовской городской Думы одобрили привлечение казаков к охране общественного порядка в Тамбове. Также тамбовских казаков будут задействовать при охране муниципальной собственности, а также объектов культурного наследия.