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Система здравоохранения области возвращается в штатный режим
В связи со стабилизацией ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией медицинские учреждения Тамбовской области постепенно возвращаются к своей профильной деятельности. За последнее время обратно перепрофилировано 424 койки.
Как отмечают в управлении здравоохранения области, медики научились не только грамотно лечить и диагностировать коронавирус, нет проблем с проведением КТ-исследований, отработан алгоритм формирования инфекционных бригад.
В настоящее время развернуто более одной тысячи коек для лечения коронавирусных больных.
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