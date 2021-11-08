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ЕСПЧ счел допустимой критику избиркома за скандальные выборы
Сегодня, 08:46
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Вчера Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, которая касалась выборов депутатов Тамбовской областной Думы в 2011 году и деятельности бывшего председателя избирательной комиссии области А.С. Пучнина.
Спор касался интервью Александрова десятилетней давности под названием «Не приемлю фальсификаторов и лжецов», в котором говорилось о том, что Тамбовский облизбирком попустительствует фальсификаторам на выборах в Тамбовскую областную Думу.
«На тот момент председатель избиркома А.С. Пучин подал на меня в суд. Все инстанции в российской системе правосудия постановили, что я опорочил деловую репутацию Пучнина, высказав мнение следующего содержания: «Мне очень обидно, что председатель областной избирательной комиссии, публично заявляет, о том, что нарушений не было, пытается тем самым (умышленно или нет), но скрыть факты фальсификации на выборах», - рассказывает Артем Александров.
Как сообщает «Коммерсантъ-Черноземья» обвинениями в СМИ Артем Александров не ограничился: согласно тексту постановления ЕСПЧ, 16 марта 2011 года он обратился в Следственный комитет, утверждая, что видел возле здания местного университета «группу лиц, распространявших среди молодых прохожих» бюллетени, заполненные в пользу кандидатов от «Единой России».
«На территории ТГТУ по ул. Мичуринская в 2011 году была организована подпольная база по раздаче избирательных бюллетеней. На входе в спортзал процессом руководил на тот момент помощник ректора ТГТУ, куратор от «Единой России» Иванов Олег Олегович. Входящим в спортзал выдавали заготовленную синюю папку с 15 – 20 избирательными бюллетенями. В папке были также пропуск для проезда на территорию ТГТУ, так называемый «маршрутный» лист с фамилиями «нужных» членов участковых избирательных комиссий (с указанием мобильных телефонов). Мы вместе с Н.И. Воробьевым накрыли эпицентр электорального жульничества», - отмечает депутат.
По итогам рассмотрения дела, ЕСПЧ счел, что российское правосудие «не уделило должного внимания принципам и критериям, установленным судебной практикой для обеспечения баланса между правом на уважение частной жизни и правом на свободу выражения мнений». Имело место нарушение статьи 10 Конвенции о защите прав человека.
Ранее по аналогичному делу ЕСПЧ вынес решение в пользу ИА «Тамбов-информ», тогда речь шла о статьях Артёма Александрова на портале сайте: «Чудеса превращений. Или как олигарх-социалист стал консерватором» и «За слова надо отвечать», а также о соцопросе на сайте и других моментах.
По судебному решению агентство оштрафовали за данные материалы на несколько десятков тысяч рублей. Помимо них, были выявлены другие эпизоды, якобы незаконной агитации.
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