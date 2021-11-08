ЕСПЧ счел допустимой критику избиркома за скандальные выборы Комментариев: 0



Спор касался интервью Александрова десятилетней давности под названием «Не приемлю фальсификаторов и лжецов», в котором говорилось о том, что Тамбовский облизбирком попустительствует фальсификаторам на выборах в Тамбовскую областную Думу.



«На тот момент председатель избиркома А.С. Пучин подал на меня в суд. Все инстанции в российской системе правосудия постановили, что я опорочил деловую репутацию Пучнина, высказав мнение следующего содержания: «Мне очень обидно, что председатель областной избирательной комиссии, публично заявляет, о том, что нарушений не было, пытается тем самым (умышленно или нет), но скрыть факты фальсификации на выборах», - рассказывает Артем Александров.



Как сообщает «Коммерсантъ-Черноземья» обвинениями в СМИ Артем Александров не ограничился: согласно тексту постановления ЕСПЧ, 16 марта 2011 года он обратился в Следственный комитет, утверждая, что видел возле здания местного университета «группу лиц, распространявших среди молодых прохожих» бюллетени, заполненные в пользу кандидатов от «Единой России».



«На территории ТГТУ по ул. Мичуринская в 2011 году была организована подпольная база по раздаче избирательных бюллетеней. На входе в спортзал процессом руководил на тот момент помощник ректора ТГТУ, куратор от «Единой России» Иванов Олег Олегович. Входящим в спортзал выдавали заготовленную синюю папку с 15 – 20 избирательными бюллетенями. В папке были также пропуск для проезда на территорию ТГТУ, так называемый «маршрутный» лист с фамилиями «нужных» членов участковых избирательных комиссий (с указанием мобильных телефонов). Мы вместе с Н.И. Воробьевым накрыли эпицентр электорального жульничества», - отмечает депутат.



По итогам рассмотрения дела, ЕСПЧ счел, что российское правосудие «не уделило должного внимания принципам и критериям, установленным судебной практикой для обеспечения баланса между правом на уважение частной жизни и правом на свободу выражения мнений». Имело место нарушение статьи 10 Конвенции о защите прав человека.

Ранее по аналогичному делу ЕСПЧ вынес решение в пользу ИА «Тамбов-информ», тогда речь шла о статьях Артёма Александрова на портале сайте: «Чудеса превращений. Или как олигарх-социалист стал консерватором» и «За слова надо отвечать», а также о соцопросе на сайте и других моментах.



По судебному решению агентство оштрафовали за данные материалы на несколько десятков тысяч рублей. Помимо них, были выявлены другие эпизоды, якобы незаконной агитации. Вчера Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, которая касалась выборов депутатов Тамбовской областной Думы в 2011 году и деятельности бывшего председателя избирательной комиссии области А.С. Пучнина.Спор касался интервью Александрова десятилетней давности под названием «Не приемлю фальсификаторов и лжецов», в котором говорилось о том, что Тамбовский облизбирком попустительствует фальсификаторам на выборах в Тамбовскую областную Думу., - рассказывает Артем Александров.Как сообщает «Коммерсантъ-Черноземья» обвинениями в СМИ Артем Александров не ограничился: согласно тексту постановления ЕСПЧ, 16 марта 2011 года он обратился в Следственный комитет, утверждая, что видел возле здания местного университета «группу лиц, распространявших среди молодых прохожих» бюллетени, заполненные в пользу кандидатов от «Единой России».- отмечает депутат.По итогам рассмотрения дела, ЕСПЧ счел, что российское правосудие «не уделило должного внимания принципам и критериям, установленным судебной практикой для обеспечения баланса между правом на уважение частной жизни и правом на свободу выражения мнений». Имело место нарушение статьи 10 Конвенции о защите прав человека.Ранее по аналогичному делу ЕСПЧ вынес решение в пользу ИА «Тамбов-информ», тогда речь шла о статьях Артёма Александрова на портале сайте: «Чудеса превращений. Или как олигарх-социалист стал консерватором» и «За слова надо отвечать», а также о соцопросе на сайте и других моментах.По судебному решению агентство оштрафовали за данные материалы на несколько десятков тысяч рублей. Помимо них, были выявлены другие эпизоды, якобы незаконной агитации.



