Артем Александров: «Каждый имеет право свободно выражать свое мнение» Комментариев: 0



Напомним, что на днях Европейский суд по правам человека вынес вердикт по спору в рамках интервью Александрова десятилетней давности под названием «Не приемлю фальсификаторов и лжецов», в котором говорилось о том, что Тамбовский облизбирком попустительствует фальсификаторам на выборах в Тамбовскую областную Думу. По итогам рассмотрения дела, ЕСПЧ счел, что российское правосудие «не уделило должного внимания принципам и критериям, установленным судебной практикой для обеспечения баланса между правом на уважение частной жизни и правом на свободу выражения мнений».



«При взвешивании конфликта интересов, в частности защиты деловой репутации или свободы выражения мнения, с точки зрения ЕСПЧ и Конвенции надо выбирать свободу выражения мнения. Я уважаю настойчивость Александрова, но не мне, видит бог, оценивать его желание судиться со своей страной в Европейском суде за право говорить, в том числе неправду», — рассказал Алексей Пучнин «7х7».



Артем Александров не согласен с подобной постановкой вопроса.



«Не было бы суда в ЕСПЧ, если изначально избирательная комиссия Тамбовской области заняла принципиальную позицию о недопустимости каких-либо нарушений на выборах. Не было бы суда в ЕСПЧ, если российские суды, по моему конкретному спору, исходили из буквы закона и прав человека. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Не стоит заниматься подменой понятий, Россия приняла на себя обязательства Европейской конвенции о правах человека, защита нарушенных прав в судебном порядке - нормальная практика. Это решение очень важно. Те язвы, которые мы обозначали 10 лет назад в рамках российского избирательного процесса, актуальны и сейчас. Рано или поздно те, кто заявил, что нарушений не было, должны понести заслуженное наказание. Мы имеем право говорить, как есть на самом деле», - считает Артем Александров. Бывший председатель избирательной комиссии Тамбовской области Алексей Пучнин прокомментировал журналистам издания «7Х7» решение ЕСПЧ по факту нарушения права на свободу выражения мнения депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова.Напомним, что на днях Европейский суд по правам человека вынес вердикт по спору в рамках интервью Александрова десятилетней давности под названием «Не приемлю фальсификаторов и лжецов», в котором говорилось о том, что Тамбовский облизбирком попустительствует фальсификаторам на выборах в Тамбовскую областную Думу. По итогам рассмотрения дела, ЕСПЧ счел, что российское правосудие «не уделило должного внимания принципам и критериям, установленным судебной практикой для обеспечения баланса между правом на уважение частной жизни и правом на свободу выражения мнений».— рассказал Алексей Пучнин «7х7».Артем Александров не согласен с подобной постановкой вопроса.- считает Артем Александров.



