|
Губернатор лишил главного дорожника региона автомобиля
Сегодня, 09:19
Комментариев: 0
Версия для печати
В ходе недавнего заседания комиссии по безопасности дорожного движения врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров раскритиковал деятельность служб по поводу качества содержания и уборки дорог.
Под огонь критики попал начальник Управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Альберту Чурилову, которого губернатор лишил служебного автомобиля.
«Вот лишу вас транспорта, будете передвигаться на личном или общественном. Тогда и дороги будете видеть лучше», — обратился Егоров к главному дорожнику области.
Основными задачами управления являются: планирование и инновационное развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения области, а также организация транспортного обслуживания населения.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.