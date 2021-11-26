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В Первомайском районе прошли вакцинацию почти 100% жителей

Сегодня, 09:31
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В Первомайском районе прошли вакцинацию почти 100% жителей В Тамбовской области опережающими темпами продолжается вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. По региону полностью вакцинированы (1 и 2 этап) 419849 человек. Но в отдельных районах этот показатель достигает 100%.

Самая высокая доля вакцинированных среди населения зафиксирована в Первомайском районе: 94% от подлежащего вакцинированию, самая низкая в городе Мичуринске в районе 55%.
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