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В Тамбовской области наблюдается нехватка врачей
Сегодня, 08:48
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Жители Тамбовской области бьют тревогу - во многих муниципальных образованиях, в том числе в Тамбове наблюдается нехватка врачей. Жители все чаще пишут подобные жалобы на сайт «Прямая линия» с губернатором.
– В поликлинике Тамбовского района катастрофически не хватает терапевтов. Пациенты вынуждены стоять в очереди по 3, а порой и по 6 часов. Утром работают два терапевта, в одной очереди стоят и с температурой, и за анализами, – пожаловалась врио главы администрации области Светлана Ануфриевна.
Схожая проблема наблюдается и в Тамбове. Родители рассказывают, что кто записан месяц назад до сих пор не попали на прием (со слов регистратора), т.к. неизвестно в какие сроки врач прибудет на прием.
Жители просят принять меры, чтобы исправить ситуацию с нехваткой медицинского персонала в регионе.
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