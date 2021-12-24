Тамбовчане о работе автобусов: «Не нужно экономить на здоровье людей» Комментариев: 0



В частности жители села Бокино отмечают, что на протяжении долгого времени вместо автобуса №143 вечером приезжает газель. Людям приходится «набиваться» в машину, потому что другого выхода нет, стоять на морозе не вариант.



– Когда это все прекратится? Мы долго должны мучаться в них ездить, где все автобусы, – задаются вопросом возмущённые жители.



В городе Тамбове ситуация не лучше. Горожане жалуются, что в районе улицы Агапкина автобус нужно ждать по 30 и дольше минут, с учётом морозов. Причём в это время детям нужно выезжать в образовательные учреждения.



– Огромная просьба разобраться с графиком движения общественного транспорта. Не нужно экономить на здоровье людей, – заявляют жители города Тамбова.



Фото: портал «ВТамбове» Все больше поступает жалоб от жителей Тамбовской области по вопросам общественных перевозок. В частности жалобы регулярно появляются на сайте «Прямая линия» с губернатором.В частности жители села Бокино отмечают, что на протяжении долгого времени вместо автобуса №143 вечером приезжает газель. Людям приходится «набиваться» в машину, потому что другого выхода нет, стоять на морозе не вариант.– Когда это все прекратится? Мы долго должны мучаться в них ездить, где все автобусы, – задаются вопросом возмущённые жители.В городе Тамбове ситуация не лучше. Горожане жалуются, что в районе улицы Агапкина автобус нужно ждать по 30 и дольше минут, с учётом морозов. Причём в это время детям нужно выезжать в образовательные учреждения.– Огромная просьба разобраться с графиком движения общественного транспорта. Не нужно экономить на здоровье людей, – заявляют жители города Тамбова.Фото: портал «ВТамбове»



