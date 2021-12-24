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Тамбовчане о работе автобусов: «Не нужно экономить на здоровье людей»
Сегодня, 09:16
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Все больше поступает жалоб от жителей Тамбовской области по вопросам общественных перевозок. В частности жалобы регулярно появляются на сайте «Прямая линия» с губернатором.
В частности жители села Бокино отмечают, что на протяжении долгого времени вместо автобуса №143 вечером приезжает газель. Людям приходится «набиваться» в машину, потому что другого выхода нет, стоять на морозе не вариант.
– Когда это все прекратится? Мы долго должны мучаться в них ездить, где все автобусы, – задаются вопросом возмущённые жители.
В городе Тамбове ситуация не лучше. Горожане жалуются, что в районе улицы Агапкина автобус нужно ждать по 30 и дольше минут, с учётом морозов. Причём в это время детям нужно выезжать в образовательные учреждения.
– Огромная просьба разобраться с графиком движения общественного транспорта. Не нужно экономить на здоровье людей, – заявляют жители города Тамбова.
Фото: портал «ВТамбове»
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