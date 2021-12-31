Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

С наступающим Новым годом!

В г. Мичуринске состоялось памятное мероприятие, посвящённое Дню ввода советских войск в Афганистан

Поставщика тепла в Строителе проверит прокуратура

Депутаты переписали устав Тамбова под судимого градоначальника

Может быть возбуждено дело по ситуации с мандатом экс-губернатора

Сенатором от губернатора назначен Михаил Белоусов

В Тамбове на парковке сгорело четыре автомобиля

Жители области бьют тревогу насчет оказания медпомощи

В Тамбове планируют сохранить ДК «Юбилейный»

В Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых

«Родинцы» отказались от прямых выборов

Руководство Тамбова предлагает урезать меры социальной поддержки

» » В Моршанском районе провели акцию «Полицейский Дед Мороз»

В Моршанском районе провели акцию «Полицейский Дед Мороз»

Сегодня, 08:50
Комментариев: 0
Версия для печати
В Моршанском районе провели акцию «Полицейский Дед Мороз»В детском саду № 23 «Колокольчик» в Моршанском районе сотрудники ГИБДД провели акцию «Полицейский Дед Мороз».

Ребятам и девчонкам из детского сада Дед Мороз сотрудник ГИБДД вручил светоотражающие элементы и сладкие подарки. При этом «Дед мороз» провел лекцию с воспитанниками дошкольного образовательного учреждения о правилах ПДД.

Фото: Татьяна Мокшанова
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Дед Мороз - полицейский

Дед Мороз – детям Тамбовщины

13 детей отравились в детском саду Саратова

Извращенец в детском саду

Арктический мороз наступает на Тамбовскую область

В Тамбовской области возможен мороз до 15 градусов



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Моршанском районе провели акцию «Полицейский Дед Мороз»

Сегодня, 08:50
0
В детском саду № 23 «Колокольчик» в Моршанском районе сотрудники ГИБДД провели акцию «Полицейский Дед Мороз».

В Тамбове прошел забег обещаний

Вчера, 15:39
0
1 января в Тамбове на Набережной прошел первый забег «Обещаний». На старт в нашем городе вышло 480 взрослых и детей. На забег вышли студенты, пенсионеры, предприниматели, чиновники, и конечно, спортсмены.

С наступающим Новым годом!

31 декабря 2021
0
Дорогие наши читатели, с наступающим новым годом! Спасибо вам за то, что 2021 год мы провели вместе, за то, что вы нас читаете, спорите и дискутируете с нами. Когда постправда и фейковые новости становятся словами года, домыслы и версии выдаются за факты в особой цене в океане информации становятся

Артем Александров: «ЖКХ нужно выводить из кризиса»

31 декабря 2021
0
Председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров выступил с программным заявлением о необходимости оперативной разработки плана по выводу жилищно-коммунальной отрасли областного центра из системного кризиса.

1 января в Тамбове пройдет забег обещаний

30 декабря 2021
0
1 января Тамбовская область присоединится к федеральной акции «Забег обещаний».

Александр Воробьев назначен вице-губернатором

29 декабря 2021
0
Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров принял очередное кадровое решение, назначив своим заместителем по внутренней политике главу администрации Бондарского района Александра Воробьева.

Максим Егоров завел канал на YouTube

29 декабря 2021
0
Врио главы администрации Тамбовской области начал вести YouTube-канал. Пока YouTube-каналу губернатора всего три дня, но на нем уже шесть роликов и полторы сотни подписчиков.

Первомайский район перевыполнил план по вакцинации

29 декабря 2021
0
По состоянию на конец декабря в лидерах по охвату населения прививками от коронавируса среди всех муниципалитетов Тамбовской области по-прежнему остается Первомайский район, он уже выполнил план по вакцинации.

В г. Мичуринске состоялось памятное мероприятие, посвящённое Дню ввода советских войск в Афганистан

29 декабря 2021
0
Решение о вводе советских войск было принято постановлением №176/125 Политбюро ЦК КПСС за 13 дней до памятной даты. 25 декабря 1979 года в 15:00 начался ввод 40-й армии в Афганистан.

После вмешательства прокуратуры восстановлены жилищные права семьи с ребенком-инвалидом

28 декабря 2021
0
Прокуратура провела проверку по обращению жителя области о нарушении права его семьи, в том числе несовершеннолетнего ребенка-инвалида, на обеспечение жильем.

Депутаты передали РПЦ очередное здание

28 декабря 2021
0
На последнем заседании Тамбовской городской Думы в качестве вопроса, требующего оперативного рассмотрения был внес вопрос о передаче в безвозмездной пользование Тамбовской митрополии РПЦ нежилого здания (бывшей тяговой подстанции) по ул. С. Разина, площадью более 250 кв.м.

Поставщика тепла в Строителе проверит прокуратура

27 декабря 2021
0
После крупной коммунальной аварии в посёлке Строитель Тамбовского района прокуратура организовала проверку местного поставщика тепла ООО "Компьюлинк Инфраструктура ТО". В результате повреждения на сетях без тепла на длительное время остались 57 многоквартирных домов.

Почётного гражданина Тамбова исключили из "Единой России" из-за уголовного дела

27 декабря 2021
0
Почетного гражданина Тамбова, бывшего депутата гордумы Тамбова и известного застройщика Геннадия Берстенёва исключили из "Единой России" из-за предъявленного ему обвинения по уголовному делу. Берстенёву вменяют ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). После решения суда и вступления его в

Предновогодняя неделя в Тамбове будет морозной

27 декабря 2021
0
Последняя неделя перед новым годом в Тамбове будет довольно морозной. Синоптики обещают, что ночью столбик термометра может опуститься до -19 градусов.

Тамбовчане о работе автобусов: «Не нужно экономить на здоровье людей»

26 декабря 2021
0
Все больше поступает жалоб от жителей Тамбовской области по вопросам общественных перевозок. В частности жалобы регулярно появляются на сайте «Прямая линия» с губернатором.

Городские власти не справляются с уборкой снега

25 декабря 2021
0
Всю ночь и первую половину дня субботы на территории нашего региона продолжался снегопад на этом фоне городские службы не в полной мере справляются с уборкой осадков.

Коммунисты решили передать депутатский мандат студенту-комсомольцу

25 декабря 2021
0
Сегодня состоялось бюро Тамбовского областного отделения КПРФ. Коммунисты приняли решение передать вакантный мандат депутата Тамбовской городской Думы своему однопартийцу, студенту ТГТУ Григорию Назарову, который также является вторым секретарем обкома комсомола.

Смертельное ДТП произошло в Кирсановском районе

24 декабря 2021
0
На 89 километре автодороги «Тамбов-Пенза» в Кирсановском районе произошло ДТП с летальным исходом. Предварительно, 26-летний водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу, где столкнулся с мультивеном Volkswagen.

Горожане жалуются на недостаточную подготовку Тамбова к новому году

24 декабря 2021
0
По словам местных жителей, которых опросил портал «Тамбов-информ» с убранством Тамбова в текущем году дела пока обстоят не очень. Горожане обращают внимание на отсутствие праздничной иллюминации, МАФов и прочих атрибутов грядущего Нового года.

Возбуждено уголовное дело по благоустройству сквера на Набережной

24 декабря 2021
0
Продолжается эпопея с благоустройством сквера на Набережной в городе Тамбове. Работы должны были завершить еще в прошлом году, но до настоящего момента территория огорожена строительным забором.

Павел Худяков частично признал свою вину

23 декабря 2021
0
Тамбовский областной суд отказал в удовлетворении жалобы на арест бывшего спортивного директора ФК «Тамбов» Павла Худякова, которого обвиняют в мошенничестве. При этом фигурант уголовного дела частично признал вину и заявил о готовности возместить ущерб.
Copyrights © 2002-2021
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, жирков, заповедник, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, школа, юрий жирков

Показать все теги