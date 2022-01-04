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Музей-усадьба Владимира Вернадского приглашает посетителей
Музей-усадьба Владимира Вернадского приглашает посетителей в праздничные дни. Здесь можно покататься на коньках, прогуляться в усадебном парке, а после познакомиться с фондовыми коллекциями музея.«Туристы могут прогуляться по усадебному парку, посетить выставки, размещенные в восстановленном усадебном доме. Если позволит погода, и в парке замерзнут пруды, можно покататься на коньках или отправиться на зимнюю рыбалку»,
- сообщает Информационно-туристический портал Тамбовской области.
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Музей-усадьба Владимира Вернадского приглашает посетителей в праздничные дни. Здесь можно покататься на коньках, прогуляться в усадебном парке, а после познакомиться с фондовыми коллекциями музея.
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