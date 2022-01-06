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Мордовцы «греют ножки Христу»
Сегодня, 15:24
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Вот уже много веков жители Мордовского района в ночь Рождества зажигаются сотни ярких костров это местная рождественская традиция «греть ножки Христу», - сообщает портал ТОП68.
Возле костров жители района молятся, радуются и веселятся жизни. Это происходит в ночь с 6 на 7 января, чаще всего после полуночи, люди выходят на улицы и разжигают костры.
Другое название традиции «греть покойников». Цель обряда — «передать» тепло умершим предкам.
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