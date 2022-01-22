В Моршанском районе в ДТП пострадали четыре человека 0 В Моршанском районе в результате ДТП на участке дороги «Тамбов-Шацк» пострадало четыре человека. Водитель легкого автомобиля не учел дорожные и погодные условия, из-за чего машину занесло, в результате машина врезалась в отбойник.

В 2,6 млрд рублей обойдется ремонт дороги «Северный обход» 0 10 февраля планируют объявить победителя в торгах по капитальному ремонту части автодороги Р-208 «Тамбов – Пенза» (9 – 19 км) – «Северный обход». Стоимость проекта 2,57 млрд рублей. Работы должны выполнить в течение трех лет.

На поддержку предпринимателей направят 182 млн рублей 0 В Тамбовской области по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется три региональных проекта, предусматривающих создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, для работы самозанятых граждан, а также

Для входа в ТГТУ предъявление QR-кодов требовать не будут 0 Администрация Тамбовского государственного технического университета сообщает, что для входа на территорию университета студентов ТГТУ предъявление QR-кодов требовать не будут.

Губернатор объявил конкурс по уборке снега 0 Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров объявил конкурс по уборке снега для муниципальных образований. В конце зимнего сезона победитель получит современную коммунальную технику для уборки муниципалитета - снегоочиститель на базе КАМАЗа.

Реальные доходы жителей области сократились на 15% 0 Аналитическая группа ING специально для издания Forbes провела исследование благосостояния российского населения. По мнению экспертов, пандемия усугубила разрыв между «богатыми» и «бедными». Абсолютным лидером по падению доходов населения является Тамбовская область.

В Тамбове заявили о нарушениях на выборах 0 Продолжаются судебные разбирательства, связанные с выборами депутатов в 2021 году. На днях состоялось судебное заседание в Октябрьском районном суде по обжалованию итогов выборов на участке № 750 в городе Тамбове.

После вмешательства прокуратуры расселен аварийный дом 0 Прокуратурой Ленинского района г. Тамбова проведена проверка по факту обрушения стены многоквартирного дома по ул. Октябрьская в августе прошлого года.

Застройщика дома по Коммунальной, 46 признали банкротом 0 Арбитражный суд Тамбовской области принял решение о признании банкротом ООО «Элитстрой». Скандально известный застройщик забросил строительство жилого дома № 46 по ул. Коммунальная в городе Тамбове. Инициатором банкротства выступил Фонд защиты прав граждан.

Студенты ТГТУ выступают против введения QR-кодов 0 На фоне возможного введения обязательных QR-кодов для прохождения в корпуса ТГТУ студенты сформировали инициативную группу. Инициативная группа студентов планирует провести собрание против обязательного введения кодов, а также обратиться в адрес руководства университета и прокуратуры.

Стенд «Мичуринцы—кавалеры боевых орденов» разместят в музейной комнате «Боевой славы» 0 Отдавая дань уважения тем, кто проявил высочайшую силу духа, самоотверженность, героизм, выполняя боевой долг, в музейной комнате «Боевой славы», расположенной по адресу ул. Гоголевская, 88 а, накануне празднования очередной годовщины вывода советских войск из Афганистана, Правление ММО ТО ООО

В суд поступило уголовное дело в отношении брата вице-губернатора 0 Октябрьский районный суд Тамбова приступил к рассмотрению дела в отношении бывшего гендиректора ООО «Тамбовстроймеханизация» Мурата Габуева, его брат Арсен Габуев занимает должность заместителя главы администрации области, курирует строительство и дороги.

Владимир Громов уволился по собственному желанию 0 Задержанный и.о. заместителя главы администрации Тамбовской области Владимир Громов уволился по собственному желанию.

После вмешательства прокуратуры приняты меры к лекарственному обеспечению граждан 0 Прокуратурой Мучкапского района по результатам проверки было установлено, что вопреки требованиям действующего законодательства лекарственное обеспечение отдельной категории лиц осуществлялось ненадлежащим образом.

В Тамбове из-за непогоды было отменено около десяти рейсов 0 В администрации Тамбовской области потребовали решить проблему с очисткой от снега взлетно-посадочной полосы аэропорта «Тамбов». На днях из-за непогоды было отменено около десяти рейсов.

Максим Егоров проведет с жителями «Прямую линию» 0 15 февраля врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров проведет «Прямую линию» с жителями региона. Интересующие граждан вопросы они могут направлять...

На главу администрации города не подано ни одной заявки 0 Остается неделя до завершения процедуры приема заявок на должность главы администрации города Тамбова. По информации портала «НТ» до сих пор не подано ни одного заявления. Претенденты на этот пост могут подать заявку до 26 января.

Тамбовская область присоединилась к акции «Ёлки, палки и щепа» 0 Тамбовская область присоединилась к всероссийской акции «Ёлки, палки и щепа». Собранные по городу деревья (сосны, елки) на производственной базе АО «ТСК» пропускают через дробильную машину, а потом щепу использует для своих нужд тамбовский ипподром в качестве настила.

Волна заболеваемости скоро достигнет своего пика 0 Каждый день поступает информация о распространении нового штамма коронавируса на территории страны, волна затронет и Тамбовскую область. По прогнозам экспертов в ближайшее время волна заболеваемости достигнет своего пика.

В области разработают Стратегию развития ТОС 0 В рамках указаний федерального центра в Тамбовской области будет разработана региональная Стратегия развития территориального общественного самоуправления.