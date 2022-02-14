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Ковидные ограничения продлены
Сегодня, 09:57
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В Тамбовской области продлены ограничения направленные против распространения COVID-19 до особого распоряжения.
В частности сохраняется режим обязательной самоизоляции для лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин. За исключением вакцинированных граждан и переболевших коронавирусом не более года назад.
Кроме того, несовершеннолетним запрещено посещать торгово-развлекательные центры, а также детские игровые комнаты и игровые залы, без сопровождения старших.
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