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Следственный комитет займется историей с мандатом экс-губернатора
Сегодня, 09:04
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Прокуратура Тамбовской области направила обращение депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова по вопросу законности наделения мандатом депутата областной Думы Александра Никитина в СУ СК России по Тамбовской области.
Проверка будет проводиться в части доводов о необходимости привлечения неустановленного лица к уголовной ответственности за фальсификации избирательного документа.
Ранее в качестве оправдания ситуации насчет отказа Никитина от мандата в избирательной комиссии озвучили версию, что заявление об отказе от депутатского мандата не было подписано Никитиным собственноручно — использовалось факсимиле его подписи. При такой постановке вопроса речь может идти о фальсификации документа.
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