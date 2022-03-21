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В Тамбовской области открывается сезон охоты
С 25 марта на территории южных районов региона открывается весенний сезон охот, а в северной части области охота стартует с 1 апреля.
В частности в охотугодьях будет разрешена добыча вальдшнепов, селезней уток, гусей. В день охотник может добыть не более трех гусей, трех селезней и пяти вальдшнепов. Специалисты отмечают, что весенняя охота запрещена на озерах, реках, водохранилищах, а также островах озер, рек и водохранилищ, расположенных в регионе.
Фото: pixabay
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