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УК «Новый век» задолжало за один дом ПАО «Квадра» почти миллион рублей
Вчера, 19:27
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Управляющая компания «Новый век» оказалась в поле зрения правоохранительных органов. По обращению жильцов дома № 82 по ул. Мичуринская прокуратура провела проверку, как оказалось управляющая компания злостный неплательщик за поставленные энергоресурсы. Лишь перед ПАО «Квадра» по состоянию на 22 марта задолженность составляет 914,5 тыс. рублей.
Неперечисление собранных с жильцов денег ресурсоснабжающим организациям часто квалифицируется как причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (статья 165 Уголовного кодекса РФ).
Материалы прокурорской проверки направлены в УМВД России по г. Тамбову.
Фото - regnum
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