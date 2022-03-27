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» » УК «Новый век» задолжало за один дом ПАО «Квадра» почти миллион рублей

УК «Новый век» задолжало за один дом ПАО «Квадра» почти миллион рублей

Вчера, 19:27
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УК «Новый век» задолжало за один дом ПАО «Квадра» почти миллион рублей Управляющая компания «Новый век» оказалась в поле зрения правоохранительных органов. По обращению жильцов дома № 82 по ул. Мичуринская прокуратура провела проверку, как оказалось управляющая компания злостный неплательщик за поставленные энергоресурсы. Лишь перед ПАО «Квадра» по состоянию на 22 марта задолженность составляет 914,5 тыс. рублей.

Неперечисление собранных с жильцов денег ресурсоснабжающим организациям часто квалифицируется как причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (статья 165 Уголовного кодекса РФ).

Материалы прокурорской проверки направлены в УМВД России по г. Тамбову.

Фото - regnum
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