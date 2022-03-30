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Тамбовский крытый рынок признан лучшим в России
Вчера состоялась церемония награждения победителя Всероссийского конкурса «Лучшее предприятие торговли продовольственными товарами Российской Федерации» в номинации «Лучший розничный рынок» им стало ООО «Новый рынок», общество обслуживает крытый рынок в центре Тамбова.
Несмотря на активную деятельность федеральных супермаркетов, тамбовский крытый рынок не сдает свои позиции. Например, «ВкусВилл» разместили торговые точки и создали новые рабочие места.
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Вчера состоялась церемония награждения победителя Всероссийского конкурса «Лучшее предприятие торговли продовольственными товарами Российской Федерации» в номинации «Лучший розничный рынок» им стало ООО «Новый рынок», общество обслуживает крытый рынок в центре Тамбова.
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