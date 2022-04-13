В Тамбове открыли новый пункт приема за услуги ЖКХ 0 На улице Мичуринская,50 в городе Тамбове АО «ТОСК» открыло новый пункт оплаты за жилищно-коммунальные услуги. В прошлом году расчетный центр открыл более 20 новых касс в Тамбовской области.

Россельхозбанк упрощает ведение бизнеса в АПК с помощью интерактивной карты сельхозпредприятий 0 Россельхозбанк создал интерактивную и пополняемую цифровую карту агропредприятий России. На текущий момент на ней представлено более 230 000 организаций агросектора. Карта агропредприятий вошла в экосистему Своё Фермерство, разработанную РСХБ специально для предприятий АПК. Цель карты – помочь

Сквер на «ТЭЦ» могут благоустроить 0 Стартовало голосование по объектам благоустройства, которое намечено в 2023 году. Жители муниципальных образований могут на сайт «Городской среды» через госуслуги проголосовать за территорию, которая может стать победителем для проведения благоустройства.

При пожаре в Рассказовском районе погибло два человека 0 В селе Платоновка Рассказовского района случился пожар в частном доме, в котором на момент ЧП находилось три человека. Молодой парень смог спастись, погибла женщина и ее сын.

Доцента мичуринского ВУЗа подозревают в хищении 10 миллионов рублей 0 В отношении доцента одного из мичуринских ВУЗов возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. По информации УФСБ по Тамбовской области сотрудник университета сфальсифицировал результаты выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, и таким образом

Более 10 тысяч учащихся приняли участие в субботниках 0 В Тамбовской области продолжаются субботники, уже более 10 тысяч учащихся приняли в них участие.

В Тамбовской области планируют отремонтировать 14 школ 0 В 2022 году в Тамбовской области планируют отремонтировать 14 школ. В настоящее время к работам приступили на 5 объектах. Всего на ремонт общеобразовательных учреждений планируется потратить 1,15 миллиарда рублей, из них 825 миллионов в текущем году.

Задержан начальник следственного подразделения отдела полиции 0 Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника следственного подразделения районного

В Мичуринске по случаю годовщины вывода войск из Афганистана организована адресная доставка продуктов питания и подарков 0 В эти весенние дни волонтёры Мичуринского Волонтёрского Корпуса , помощник Председателя Правления Портных Н. А. и активные члены ММО ТО ООО "РСВА" во главе с о. Дмитрием организовали адресную доставку продуктов питания и подарков, родителям погибших воинов в Афганской и Чеченской войне, войне в

Эксперты подвели первые итоги работы Егорова на посту губернатора 0 Прошло шесть месяцев с момента назначения врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова. Тамбовские и федеральные эксперты подвели первые итоги работы Егорова на посту тамбовского губернатора.

Вынесен обвинительный приговор заместителю главы администрации Мичуринска 0 Суд признал заместителя главы администрации города Мичуринска Марину Самылину виновной в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ и по ч. 5 ст.33, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

«АПК – это драйвер региональной экономики»: студентка Мичуринского ГАУ объяснила, почему выбрала профессию 0 РСХБ выяснил, что практически 2/3 из 450 стипендиатов банка в 2021/2022 учебном году – девушки. Как и будущие аграрии-юноши, до сентября они будут ежемесячно получать по 15 тысяч рублей за успехи в учёбе, достижения в науке и олимпиадах. Так, студентка Мичуринского государственного аграрного

Работодатели могут получить компенсацию за уплаченные страховые взносы 0 Предприятия и организации области могут подать заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер по снижению производственного травматизма.

В Тамбовской области проснулись змеи 0 Специалисты предупреждают, что в Тамбовской области проснулись змеи. Змеи выходят из спячки, когда среднесуточная температура устанавливается на уровне 10 градусов тепла. Надо особо быть бдительным в лесной местности.

Бывшего вице-губернатора Владимира Громова перевели под домашний арест 0 Суд выпустил из СИЗО бывшего вице-губернатора администрации Тамбовской области Владимира Громова, обвиняемого в совершении нескольких преступлений. В настоящее время экс-чиновник находится под домашним арестом.

Тамбовчане недовольны благоустройством парка «Победы» 0 История с благоустройством парка «Победы» в городе Тамбове набирает новые обороты. Молодые мамы с детьми выражают недовольство, как проведены работы по установке детской площадки.

Тамбовчан ждут температурные качели 0 В Тамбове в следующий понедельник столбик термометра поднимется до 20 градусов тепла, но через пару дней погода начнет меняться, в четверг днём ожидается только +11 градусов.

Больная коронавирусом ждала участкового врача четыре дня 0 В Тамбове выявлен вопиющий случай оказания медицинской помощи больной через четыре дня после обращения в лечебное учреждение. Факт удалось установить после вмешательства уполномоченного по правам человека в Тамбовской области, который обратился в управление здравоохранения.

Дачники в Тамбове боятся поливать огороды водой из Цны 0 Дачники города Тамбова, у которых располагаются участки в районе реки Цны, обратились в телеканал «Вести-Тамбов» на проблему ухудшения качества воды в Цне.

Отмечается значительный рост цен на борщевой набор 0 По данным службы статистики, за неделю марта значительнее всего подорожали овощи, входящие в так называемый борщевой набор, стоимость которого пытаются контролировать власти.