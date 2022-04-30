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Олегу Бетину вручили областную награду
1 мая в администрации Тамбовской области прошло вручение жителям региона государственных наград и наград Тамбовской области. В числе отличившихся оказался бывший руководитель региона Олег Бетин, ему присвоено звание «Почетный гражданин Тамбовской области». «Эта награда вручается тем, кто прошёл большой жизненный путь и сделал вклад в развитие области не только экономическое, но и духовное, нравственное. Если я соответствую этим качествам, я очень рад»,
- заявил Олег Бетин журналистам телеканала «Новый век».
При этом не все жители региона остались довольны этим решением. «Мне стыдно за Тамбовскую область из-за решения депутатов областной Думы присвоить звание «Почётный гражданин тамбовской области» бывшему губернатору. Для меня они не депутаты, которые должны представлять наши интересы в органах власти»,
- написал видный общественник Александр Архипов.
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