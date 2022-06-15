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Степень готовности дома по Коммунальной, 46 оценили в 71%

Сегодня, 07:07
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Степень готовности дома по Коммунальной, 46 оценили в 71% Продолжается эпопея с банкротством застройщика «Элитстрой», который должен был еще в апреле 2017 сдать дом № 46 по ул. Коммунальная. В частности, проблемный девятиэтажный жилой дом (площадь – 6,8 тыс. кв. м) был оценен экспертом в 176,3 миллионов рублей, степень готовности долгостроя составляет – 71%.

При этом принять решение о завершении строительства может «Фонд развития территорий», но при степени готовность от 80%. Перспективы разрешения этого вопроса есть. Предварительно в конце июля — начале августа конкурсный управляющий планирует собрать долевиков, чтобы на общем собрании определить дальнейшую судьбу дома.
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Степень готовности дома по Коммунальной, 46 оценили в 71%

Сегодня, 07:07
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Продолжается эпопея с банкротством застройщика «Элитстрой», который должен был еще в апреле 2017 сдать дом № 46 по ул. Коммунальная. В частности, проблемный девятиэтажный жилой дом (площадь – 6,8 тыс. кв. м) был оценен экспертом в 176,3 миллионов рублей, степень готовности долгостроя составляет –

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